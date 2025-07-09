شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُخطر وسام أبو على بموعد الاستعداد للموسم الجديد لحين حسم العروض والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو النادي الأهلي من وسام أبو علي مهاجم الفريق الإنتظام في تدريبات الفريق يوم 14 يوليو الجاري لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد وذلك لحين بحث العروض المُقدمة له من الخارج للتعاقد معه.

ولم يتفق مسئولو الأهلي حتى الأن على أي عرض مالي لشراء وسام أبو علي بعدما حدد النادي 10 ملايين دولار لبيع اللاعب وهو المبلغ الذي لم يصل له أي نادً طلب ضم وسام أبو علي الصيف الجاري.

وطلب وسام أبو علي تقليل المقابل المالي الذي طلبه الأهلي لرحيله الصيف الجاري بعدما أبدت عدة أندية تفاوضت معه مؤخراً تحفظها على هذا المبلغ الذي وصل إلى 10 ملايين دولار.

وتُعد أندية الريان القطري والوصل الإماراتي وريد بولز الأمريكي أكثر الأندية التي تفاوضت بجدية خلال الفترة الماضية لشراء وسام أبو علي لكن الخلافات المالية تسببت في تأجيل حسم الصفقة حتى الآن.

ورغم أن الأهلي كان يرفض رحيل وسام أبو علي لحاجة الفريق إلى جهوده إلا أن إدارة النادي تراجعت ووافقت على رحيله بسبب إصراره على خوض هذه التجربة باعتبار أن المقابل مالي المعروض عليه من أندية خارجية كبير للغاية ويصل إلى 3 ملايون دولار، لكن مسولو الأهلي رفضوا تقليل المبلغ المطلوب لبيع اللاعب عن 10 ملايين دولار.

وأكد وسام لإدارة الأهلي أن المبلغ المطلوب للاستغناء عنه مُبالغ فيه وكبير، لذا تراجعت عدة أندية خارجية عن التعاقد معه، وطلب اللاعب تخفيض هذا المبلغ حتى ينجح في الرحيل إلى أحد الأندية التي تتفاوض معه، والتي قدمت له مبالغ كبيرة للغاية تقوق بكثير ما يتقاضاها مع الأهلي.