شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض رحيل عمر كمال عبد الواحد إلى سيراميكا ضمن صفقة الظهير والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو النادى الأهلى دخول عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق ضمن صفقة أحمد هانى ظهير أيمن فريق سيراميكا، وأصروا على استبعاد عمر كمال من هذه الصفقة التبادلية بسبب حاجة الفريق إلى جهوده خلال الفترة المقبلة.

وطلب على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا ضم عمر كمال عبد الواحد من أجل الموافقة على انتقال أحمد هانى للقلعة الحمراء وهو ما رفضه مسئولو الأهلي بعدما طلب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي بقاء عمر كمال ورفض رحيله لأي ناد طلب التعاقد معه خلال الصيف الجاري.

ومازال مسئولو الأهلي يسعون إلى ضم أحمد هاني من خلال دفع مقابل مالي أو انتقال لاعبين آخرين من الأهلي إلى سيراميكا ليس من بينهم عمر كمال.

من ناحية أخرى، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي يوم 14 يوليو الجاري الاستعداد للموسم الجديد حيث سيخوض الفريق تدريبات يومية على ملعب التتش لمدة 4 أيام قبل السفر يوم 18 الشهر ذاته إلى تونس لإقامة معسكر خارجي بها استعداداً للموسم الجديد.

وأنهى مسئولو الأهلي ترتيبات معسكر الفريق في تونس الذي سيُقام الأسبوع المقبل استعداداً للموسم الجديد، حيث قاموا باستخراج تأشيرات السفر وإنهاء باقي الإجراءات من حجز تذاكر السفر والإقامة هناك وحجز ملاعب التدريبات وطريقة التنقّل هناك.

وحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني برنامج الاستعداد للموسم الجديد بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من بطولة كأس العالم للأندية ، وتُقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه ، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.