شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر تحت 17 عاما يحتفل بعيد ميلاد أحمد الكاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل منتخب مصر الوطني تحت 17 عامًا، بعيد ميلاد أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب، وحرص أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب واللاعبين على تقديم التهنئة للكأس بعيد ميلاده، متمنين لهم التوفيق والنجاح.

يبحث الاتحاد المصرى لكرة القدم حاليًا تنظيم بطولة دولية ودية بمشاركة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، وذلك فى إطار الاستعدادات المكثفة لخوض منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا المقررة فى قطر نوفمبر المقبل.

ويجرى الاتحاد المصرى حاليًا اتصالات مكثفة مع ثلاثة منتخبات من أمريكا الجنوبية، أوروبا، وآسيا للمشاركة فى البطولة المقترحة، بهدف توفير احتكاك قوى للاعبى المنتخب مع مدارس كروية متنوعة ومختلفة الأساليب.



الاحتفال بعيد ميلاد الكاس الاحتفال بعيد ميلاد الكاس



الاحتفال بعيد ميلاد أحمد الكاس الاحتفال بعيد ميلاد أحمد الكاس





منتخب 2017 يحتفلون بعيد ميلاد أحمد الكاس