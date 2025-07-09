شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الجمعية العمومية تتوافد على الإسماعيلى لسحب الثقة والنادى مغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد أعضاء الجمعية العمومية بنادى الإسماعيلى، على مقر النادى من أجل سحب استمارات سحب الثقة من مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، إلا أنهم تفاجأوا بإغلاق النادى.

ونشر النادى الإسماعيلى عبر حسابه الرسمي بيانا أمس الثلاثاء، يؤكد فيه انتهاء الموعد القانوني المحدد لاستلام طلبات السادة أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وذلك طبقًا لما تم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للنادي بتاريخ 3 يوليو 2025 بشأن آخر موعد لتقديم التوقيعات وفقًا للائحة النظام الأساسي والدليل التنظيمي لعقد الجمعيات العمومية.



أعضاء الإسماعيلى

إلا أن مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية أرسلت خطابا رسميا إلى النادي الإسماعيلي، أكدوا خلاله أن الموعد القانوني المحدد لاستلام طلبات أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي لم ينته طبقا لما أعلن مجلس الإدارة.

وأضافت المديرية: "يستمر توقيع استمارات سحب الثقة حتى 12 يوليو مع منح يومين إضافيين بسبب غلق مقر توقيع الاستمارات يومي الخميس 3 يوليو والجمعة 4 يوليو"، لتمتد مهلة توقيع استمارات سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي حتى 14 يوليو.



بوابة الإسماعيلى مغلقة

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية على النادى من أجل استكمال الاستمارات لسحب الثقة من مجلس الإدارة، إلا أنهم وجدوا النادى مغلقا أمامهم ليحرروا محضرا بالواقعة التي تعد معارضة لقرار مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية التي أكدت على مواصلة سحب الثقة حتى 12 يوليو الجارى.