شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة بعد وداع بطولة أمريكا: لم أتلقى دعما من الاتحاد الحالى أو السابق والان مع تفاصيل الخبر

ودعت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة منافسات بطولة أمريكا سماش لتنس الطاولة المقامة في لاس فيجاس خلال الفترة من 3 إلى 13 يوليو الجاري، بعد الخسارة أمام المصنفة الأولى على العالم بنتيجة 3-2 بدور الـ 16.

ونشرت هنا جودة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :"الحمد لله .. ماتش من أقوى الماتشات اللي لعبتها من بدايتي.. الخسارة من رقم 1 على العالم سيدات بنتيجة 3-2 Sun Yingsha ، الخسارة المرة دي إدتني ثقة كبيرة قد إية إحنا قريبين ونقدر نتعب ونشتغل أكتر عشان نوصل لحلمنا .. شكرا للرعاة الرسميين ليا اللي لولا وجودهم وتعبهم معايا وتكفلهم بكل سفرياتي أنا ومدربي مكنتش وصلت اللي أنا فيه.. معلومة مهمه جدا محتاجة أوضحها أنني لم أتلقى أي دعم من الاتحاد المصري لتنس الطاولة السابق أو الحالي منذ أكثر من عام، وكل الدعم جايلي من الرعاة اللي وقفوا جنبي وآمنو بيا وتكفلو بكامل سفرياتي أنا ومدربي وخطة الإعداد الخاصة بى".

كانت هنا قد نجحت في تحقيق الفوز في دور الـ64 بنتيجة 3-2 على بطلة تايوان “لي يو جوان” المصنفة رقم 85 عالميًا، ثم حققت فوزًا تاريخيًا في دور الـ32 على بطلة الصين المصنفة السادسة عالميًا بنتيجة 3-1 قبل أن تودع البطولة بشرف من ثمن النهائي.