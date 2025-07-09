شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات تتابع الناشئين ببطولة العالم للتتابعات للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، منافسات تتابع الناشئين والناشئات ببطولة العالم للتتابعات للخماسى الحديث، المقامة بالإسكندرية، خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجارى.

ويشارك من مصر في تتابع تحت 21 عامًا ناشئات كل من زينة عامر وجنا عطية، فيما يشارك في تتابع تحت 21 عامًا ناشئين، مصطفى أبو عامر ومازن شعبان.

بدأت منافسات اليوم بلعبة السلاح للناشئات في تمام الساعة الثامنة صباحًا، ثم تنطلق منافسات السلاح «الإقصاء المباشر» في الساعة الثالثة عصرًا، ثم الموانع والسباحة والليزرـ رن ثم تتويج البطلات.

وفي الساعة العاشرة والنصف صباحًا تنطلق منافسات السلاح للناشئين، على أن تنطق منافسات السلاح «الإقصاء المباشر»، في الساعة السادسة مساءً، ثم الموانع والسباحة والليزرـ رن ثم تتويج الأبطال.

يذكر أن مصر حصلت أمس على ميداليتين، حيث توجت بالميدالية الذهبية كل من فريدة خليل وملك إسماعيل في تتابع السيدات، وحصل معتز وائل وعمر وائل على الميدالية البرونزية في تتابع الرجال.

وتشهد بطولة العالم للتتابعات مشاركة 340 لاعبًا ولاعبة من 36 دولة.