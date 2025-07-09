شكرا لقرائتكم خبر عن هدف الزمالك.. ماذا قدم حامد حمدان مع بتروجت فى الموسم الماضى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم مع إدارة فريق بتروجت من أجل التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان جناح الفريق البترولى، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء فى الانتقالات الصيفية الحالية.

وتتمسك حتى الآن إدارة بتروجت بكل اللاعبين وترفض التفريق بهم فى الموسم الجديد من أجل مواصلة تقديم الأداء المميز واحتلال مركز متقدم فى الموسم الجديد، لكن الزمالك يصر على ضم اللاعب الفلسطيني لتدعيم مركزى الجناح والظهير الأيسر الذى يجيد اللاعب فيهما، كما أن اللاعب صاحب الـ24 عاما يعتبر لاعب محلى ولن يؤثر على قائمة الأجانب.

وتلقى الفلسطينى حامد حمدان أكثر من عرض فى الفترة الأخيرة، من المصرى والبنك الأهلى اللذان ينافسان الزمالك على ضم اللاعب من بتروجت.

ونستعرض أرقام حامد حمدان مع بتروجت في الموسم الماضى..

لعب: 29 مباراة

سجل: هدفين

صنع: هدفين

الإنذارات: 5 كروت

الطرد: لا يوجد

عدد الدقائق: 2314 بمعدل 26 مباراة

وكشف مصدر داخل نادي بتروجت، حقيقة تواصل مسئولي نادي الزمالك مع إدارة الفريق البترولى بشأن التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان جناح الفريق في الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر داخل بتروجت في تصريحات خاصة: "علاقتنا مع الزمالك علاقة قوية ويسودها الاحترام والحب، وهناك تواصل قوى من مسئولي الزمالك للتعاقد مع حامد حمدان من أجل تدعيم صفوفه".

وتابع: "رغم مفاوضات الزمالك القوية إلا أننا نرفض التفريط في اللاعب خلال الفترة الحالية بسبب حاجة الفريق لخدماته، بالإضافة لرفض العديد من العروض الأخري لبعض اللاعبين".