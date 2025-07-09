شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسدد مستحقات لاعبيه الراحلين بقيادة معلول والسولية وربيعة والان مع تفاصيل الخبر

يعكف مسئولو النادي الأهلي على سداد المستحقات المتبقية لكل اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية ، سواء بعد انتهاء عقودهم أو بيعهم أو انتهاء إعارتهم، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في الحفاظ على علاقتها الطيبة مع كل اللاعبين سواء المحليين أو الأجانب.

وقامت إدارة الأهلي بتحويل مستحقات ومكافآت اللاعبين الراحلين وهم علي معلول ويحيى عطية الله وتعمل في الوقت الحالي على سداد مستحقات بعض اللاعبين مثل عمرو السولية و وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة وعمر الساعي، من أجل منح كل الراحلين حقوقهم كاملة كما اعتادت إدارة النادي الأهلي في الحفاظ على علاقتها بكل اللاعبين الراحلين.

وكان النادي الأهلي قد منح علي معلول منذ أيام آخر قسط له من مستحقاته لدى النادي وبلغت قيمة هذا القسط 250 ألف دولار أي ما يقرب من 13 مليون جنيه، مُشيراً إلى أن النجم التونسي بذلك يكون قد حصل على جميع مستحقاته لدى النادي.

وأكد مصدر بالأهلي أن علي معلول حصل منذ عدة أسابيع على مكافأة تتويج الأهلي بالدوري شأنه شأن جميع لاعبي الفريق ، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي كان حريص على الالتزام بجميع وعوده تجاه معلول باعتبار أن هذا هو الإجراء الطبيعي الذي يسير عليه الأهلي تجاه جميع لاعبيه وأي شخص ينتمي إليه كما أن معلول له وضع خاص باعتباره أحد أبرز اللاعبين المحترفين الذين ارتدوا قميص النادي أن لم يكن أبرزهم وأخلص للنادي عبر سنوات طويلة.

من ناحية أخرى ، حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني برنامج الإستعداد للموسم الجديد بعد إنتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من بطولة كأس العالم للأندية.

ويعود الفريق إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته ، ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.