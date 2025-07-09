شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تعترض على عقوبة إنذارات اللاعبين فى لائحة الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترضت أندية الزمالك وزد والبنك الأهلى، على عقوبة إنذارات اللاعبين فى لائحة الدورى الجديد والتى تم اقرارها فى الموسم الماضى ، وطالبت هذه الأندية بالعودة للائحة القديمة حيث كان يُعاقب اللاعب ماليا بعد الانذار الثالث فقط.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامة مالية على أى لاعب فى أندية الدورى الممتاز الجديد يحصل على الإنذار الأول قيمتها 1000 جنيه، على أن يتم زيادتها إلى 2500 جنيه فى حالة الإنذار الثانى، و5 آلاف جنيه فى حالة الإنذار الثالث.

وتم تطبيق الغرامات المصاحبة للإنذارات لأول مرة فى الدورى الماضى ضمن مجمموعة قرارات قوية لفرض الانضباط فى الملاعب، وقررت الرابطة أن يتم إيقاف اللاعب مباراة واحدة بعد تلقيه الإنذار الثالث، كما هو متعارف عليه فى اللائحة.

وقرر مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، سحب قرعة الدورى المصرى الجديد خلال الفترة من 20 إلى 25 يوليو الجارى على أن يتم تحديد الموعد النهائى وإخطار الأندية خلال الساعات المقبلة.

واستقرت الرابطة على المواعيد الخاصة بالدورى الجديد بعد إعلان كاف مواعيد مباريات النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، بجانب بطولة كأس الإنتركونتيننتال التى يشارك فيها فريق بيراميدز الموسم المقبل.