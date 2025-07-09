شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستطلع رأي ريبيرو بشأن عروض الإعارة لـ محمد عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

يحسم الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي موقف محمد عبد الله جناح الفريق الشاب من البقاء في صفوف الفريق الأحمر بالموسم الجديد أو إعارته لأيا من الأندية المهتمة بضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي، لاسيما مع اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه في الصيف الجاري، أبرزها الاتحاد السكندري وسيراميكا وزد وبتروجت.

ويرغب مسئولو الأهلي في خروج محمد عبد الله للإعارة، من أجل اكتساب الخبرات والحصول على فرصة أكبر للمشاركة، في ظل صعوبة المشاركة مع الأهلي في الموسم الجديد لوجود تخمة في مركز الجناح، نظرا لوجود عدد كبير مثل محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد عبد القادر حال تقرر بقائه في الموسم الجديد.