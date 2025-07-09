شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه الجونة وديا اليوم في معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة هيثم شعبان في السادسة مساء اليوم الأربعاء مباراة ودية مع نظيره الجونة في معسكر الإسماعيلية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ويقيم نادى طلائع الجيش بقيادة هيثم شعبان معسكراً مغلقاً فى الاسماعيلية ينتهى غدا الخميس تضمن خوض عدة مباريات ودية لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين قبل إنطلاق بطولة الدوري.

وأنهى طلائع الجيش النصف الثاني من الموسم الماضي برصيد 25 نقطة في مجموعة تفادي الهبوط بالمركز الثالث برصيد 29 نقطة تحت قيادة هيثم شعبان.

ورحل عن صفوف طلائع الجيش كل من يسري وحيد الذى انتقل للبنك الاهلى وأحمد الشيخ الذى انتقل لصفوف حرس الحدود.