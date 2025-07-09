مونديال الأندية: ماريسكا يشيد ببيدرو بعد هدفي التأهل إلى النهائي

الرياص - اسماء السيد - إيست راذرفورد (الولايات المتحدة) : أشاد الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب تشلسي الإنكليزي، بالبرازيلي جواو بيدرو وأعرب عن سعادته بالتأهل إلى نهائي مونديال الأندية بكرة القدم، بعد أن سجل الوافد الجديد هدفين حسما الفوز على فلومينينسي 2 0 في نصف النهائي الثلاثاء.

وقال ماريسكا "نحن سعداء جدا وفخورون جدا بوجودنا في النهائي الأحد، لأن هذه هي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، وأفضل الأندية في العالم موجودة هنا".

وخاض بيدرو مباراته الأولى كأساسي منذ قدومه من برايتون مقابل نحو 60 مليون جنيه إسترليني (79 مليون دولار) الأسبوع الماضي، بعد عودته مباشرة من إجازة.

وترك اللاعب البرازيلي بصمة فورية في المباراة التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" قرب نيويورك، حيث سجّل هدفين رائعين، واحد في كل شوط، ليقود تشلسي إلى النهائي يوم أمام باريس سان جرمان الفرنسي أو ريال مدريد الإسباني.

وقال ماريسكا عن اللاعب البالغ 23 عاما "أنا سعيد جدا من أجل جواو. لديه الجودة التي تمكّنه من حسم مباريات مثل مباراة اليوم، لكنه أيضا كان في إجازة، لذلك ربما يكون أكثر انتعاشا مقارنة بباقي اللاعبين".

وأضاف "كنا نعرف قدرات جواو. جلبناه لأننا هذا الموسم واجهنا العديد من الفرق التي تدافع بكتل منخفضة، وجودته مفيدة جدا ضد هذا النوع من الفرق".

ولم يحتفل المهاجم بهدفيه احتراما للنادي البرازيلي من ريو دي جانيرو الذي بدأ فيه مسيرته قبل الانتقال إلى إنكلترا مع واتفورد عام 2020.

وقال بعد تسلّمه جائزة أفضل لاعب في المباراة "عندما كنت صغيرا، أعطوني كل شيء، وعرّفوني على العالم. لو كنت هنا اليوم، فهذا لأنهم آمنوا بي، وأنا ممتن جدا لهم، لكن هذه هي كرة القدم، عليّ أن أكون محترفا. أشعر بالأسف تجاههم، لكن يجب عليّ القيام بعملي".

ويأتي تأهل تشلسي إلى نهائي هذه المسابقة المربحة في ختام موسم أنهاه في المركز الرابع في الدوري الممتاز، ليعود إلى دوري أبطال أوروبا، إلى جانب فوزه بمسابقة كونفرنس ليغ.

وقال المدرب الإيطالي "في السنوات الأخيرة، لم تكن النتائج بمستوى ما يستحقه هذا النادي، لكن هذا العام، لحسن الحظ، سارت الأمور بشكل جيد جدا ونحن الآن في النهائي".

وأضاف "نحن فخورون جدا بمساعدة الفريق على العودة إلى مكانه الطبيعي".

ومن جهة أخرى، يواجه تشلسي مشكلة محتملة تتعلق بجهوزية لاعب الوسط الأساسي الإكوادوري مويسيس كايسيدو الذي خرج مصابا في الوقت بدل الضائع.

وقال ماريسكا "+موي+ التوى كاحله. عندما حدث ذلك، قلت له إنه بإمكاننا إكمال المباراة بعشرة لاعبين حتى لا تسوء حالته".

وتابع "اعتبر أنه قادر على المحاولة، لكنه شعر بالألم. نأمل أن يكون جاهزا ليوم الأحد".

أما مدرب فلومينينسي البرتغالي ريناتو غاوتشو، فقد أعرب عن خيبة أمله بعد خروج فريقه، ما أنهى آمال أميركا الجنوبية في التتويج باللقب.

ومع ذلك، قال إنهم "استعادوا المصداقية" لكرة القدم البرازيلية بوصولهم إلى نصف النهائي.

وأضاف المدرب البالغ 62 عاما "حملة فلومينينسي كانت رائعة، أعتقد أننا جميعا شعرنا بذلك. لقد تجاوزنا خصوما كبارا".