شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يقترب من ضم ثنائي كهرباء الإسماعيلية في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالأربعاء، 09 يوليو 2025 03:00 ص
يضع مسؤولو المقاولون العرب، الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال، إسلام هشام ومحمد دعبسة لاعبا كهرباء الإسماعيلية، إلى قلعة الجبل الأخضر لدعم صفوف ذئاب الجبل قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.
وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت قيادة محمد مكي، برنامجاً تدريبياً لرفع اللياقة البدنية للاعبين، على هامش معسكر الإعداد المقام حالياً في الجبل الأخضر.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكي المدير الفني، يوم 21 يونيو الماضي، وأدى الفريق أول حصة تدريبية بعمل القياسات الطبية والبدنية لجميع اللاعبين.
وحرص المهندس محمد عادل فتحي ، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، على عقد اجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق فترة الإعداد، للتأكيد على أهمية الالتزام والجدية خلال فترة الإعداد حتى يدخل الفريق منافسات الدوري الممتاز في أفضل جاهزية فنية وبدنية.
ووجه فتحي الشكر للاعبين والجهاز الفني على المجهود المبذول الموسم الماضي مؤكدا على القادم يحتاج استمرارية على نفس نهج الإصرار والجدية والتركيز لتقديم ما يليق باسم المقاولون العرب ووضعه في المكانة التي تليق باسم النادي ومكانته بين كبار الكرة المصرية.
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