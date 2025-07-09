شكرا لقرائتكم خبر عن شرط واحد يفصل كالوشا عن مغادرة إنبي فى انتقالات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل نادي إنبي أن الإدارة لا تمانع في رحيل المدافع أحمد كالوشا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، شريطة تلقي عرض رسمي يليق بإمكانيات اللاعب ويتماشى مع طموحات النادي المالية.

وأكد المصدر أن كالوشا أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل، خاصة بعد تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه يسعى لخوض تجربة جديدة وأشار إلى أن إدارة إنبي تحترم رغبة اللاعب، لكنها في الوقت نفسه لن تفرط فيه دون مقابل يحقق الاستفادة المطلوبة للنادي.

وتسعى إدارة إنبي للحفاظ على استقرار الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وتؤكد أنها لن تقف عائقًا أمام رحيل أي لاعب يرغب في خوض تجربة جديدة، بشرط تقديم عرض رسمي مناسب من الناحية المالية.

ويعد كالوشا أحد العناصر الأساسية في دفاع إنبي خلال المواسم الأخيرة، ويمتلك خبرات كبيرة في الدوري الممتاز، ما يجعله محل اهتمام عدد من الأندية الباحثة عن تدعيم خطوطها الخلفية.