الامارات | سان جيرمان يواجه مدريد.. ويتوعد «الابن الضال»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف ملعب «ميتلايف» بنيويورك، في الساعة 23:00 مساء اليوم، قمة كانت منتظرة منذ بداية مونديال الأندية لكرة القدم المقام حالياً في أميركا، بين باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا)، وابنه الضال كيليان مبابي، مع فريقه ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي.

المواجهة ستكون السادسة في آخر ثمانية أعوام، والأولى منذ 2022 بين ناديي العاصمتين الفرنسية والإسبانية، اللذين يتعادلان في هذه المواجهات بواقع انتصارين لكل فريق، إلى جانب تعادل واحد، وجميعها في دوري أبطال أوروبا.

لكن المفارقة أنه منذ عام 2018، حقق ريال مدريد اللقب القاري ثلاث مرات، وكانت انتصاراته على سان جيرمان أكثر أهمية، في حين أن النادي الباريسي يدخل المواجهة وهو بطل لأوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وبخلاف الأعوام الماضية، يعيش سان جيرمان حالة من الاستقرار بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، في حين غيّر ريال مدريد جهازه الفني وعيّن شابي ألونسو بدلاً من الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويُدرك ألونسو مدى صعوبة التحدي المقبل، ففريقه لم يذق طعم الخسارة في المباريات الخمس التي قادها، بل يتطور بشكل تدريجي، لكن امتحان سان جيرمان سيكون الأصعب في المسابقة حتى الآن.

وقال في المؤتمر الصحافي بعد مواجهة دورتموند: «يلعبون على مستوى عالٍ جداً منذ دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وسيكون هذا تحدياً كبيراً لنا».

وتنعكس مقولة «ربّ ضارة نافعة» على النادي الملكي، حيث أدى غياب مبابي إلى بروز موهبة هجومية جديدة بشخص غونسالو غارسيا الذي دفع به المدرب ألونسو لسد غياب الفرنسي، فبات هدافاً للمسابقة، بالمشاركة مع ثلاثة لاعبين آخرين، بواقع أربعة أهداف لكل منهم.