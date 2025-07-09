الامارات | منتخب الرجبي يتقدم للمركز 40 عالمياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم المنتخب الوطني للرجبي ثلاثة مراكز على لائحة تصنيف المنتخبات ليصل إلى المرتبة 40 عالمياً، وفقاً للاتحاد الدولي للعبة.

وحقق منتخب الرجبي 47.55 نقطة، يسبقه عربياً المنتخب المغربي الذي يحتل المركز 39 برصيد 48.03 نقطة.

من جهته، قال أمين عام الاتحاد الإماراتي للرجبي، محمد الزعابي، في تصريحات صحافية: «إنه المركز الأفضل الذي يحققه المنتخب في تاريخه بفضل الأداء المتطور والنتائج الإيجابية التي انعكست على موقعه في جدول الترتيب العالمي».

وأوضح: «منتخبنا فئة 15 لاعباً نجح، خلال الفترة الماضية، في الفوز على منتخب كوريا بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، وهو الفوز الذي أدهش الجميع من متابعي اللعبة حول العالم، ليجدد فرصته في المنافسة على بطاقة مونديالية، وبعد الفوز على سيريلانكا في التصفيات نفسها، ما رفع تصنيفه الدولي».

وأضاف أن «المنتخب مقبل على مباراة في التصفيات أمام وصيف بطل إفريقيا، في 26 يوليو الجاري، وفي حال انتصاره سينضم إلى المنتخبات التي ستلعب في ملحق التصفيات الذي سيقام في دبي خلال الفترة من الثامن إلى 18 نوفمبر المقبل، مع منتخب بلجيكا خامس أوروبا، والمنتخب الحاصل على المركز الثاني في أميركا الشمالية، ومن المتوقع أن يرتفع تصنيفنا الدولي مجدداً خلال الفترة المقبلة في حال الفوز على وصيف إفريقيا، وهو إنجاز غير مسبوق للرجبي الإماراتي عالمياً، خصوصاً أنه في العام الماضي سجل منتخبنا المركز 60 عالمياً لكنه خلال أقل من عام نجح في التقدم 20 مركزاً في التصنيف الدولي».