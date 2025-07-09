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الامارات | حادث وفاة جوتا سببه السرعة الزائدة

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مدريد - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | حادث وفاة جوتا سببه السرعة الزائدة 1/2
  • الامارات | حادث وفاة جوتا سببه السرعة الزائدة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت النتائج الأولية للتحقيق في حادث السير المروّع الذي أودى بحياة مهاجم الإنجليزي لكرة القدم، البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه، الأسبوع الماضي، في إسبانيا، إلى «سرعة زائدة»، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسبانية.

ولايزال تقرير الخبراء «قيد الدراسة»، وسيركز على «الآثار التي خلّفها» أحد إطارات السيارة، لكن «جميع المؤشرات تشير إلى تجاوز كبير لمعدل السرعة المسموح به» وفقاً للشرطة. وكان اللاعب الدولي البرتغالي ابن الـ28 عاماً، وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا (25 عاماً)، وهو أيضاً لاعب كرة قدم محترف بدوري الدرجة الثانية في البرتغال، قد لقيا حتفهما في حادث على طريق سريع في بلدة سيرناديا، على مقربة من الحدود الإسبانية - البرتغالية ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضيين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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