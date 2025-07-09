شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حسن شحاتة: الزمالك يضغط على بيراميدز للتعاقد مع محمود صابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة ، أن الزمالك يضغط على بيراميدز للتعاقد مع محمود صابر لاعب بيراميدز .

وواصل كريم حسن شحاتة ، في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم الذى يذاع على قناة الحياة ، أن هناك جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة بين المسؤولين في الزمالك وبيراميدز لإنهاء إجراءات التعاقد بين الزمالك ومحمود صابر .

ومن ناحية أخري، عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.

شهدت الجلسة الحديث عن برنامج الفريق خلال مران اليوم والمطلوب من جميع اللاعبين، وشرح المدير الفني الفقرات البدنية والفنية التي سيتم تنفيذها خلال المران لرفع معدلات اللياقة بعد العودة من فترة الراحة.