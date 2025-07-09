شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يقترب من التعاقد مع مهاجم طنطا فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو إنبى فى مفاوضات جادة مع نظرائهم بنادى طنطا من أجل التعاقد مع أقطاى عبد الله مهاجم أبناء السيد البدوى خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

ويبحث إنبى عن تدعيم مركز المهاجم بعد رحيل أحمد أمين أوفا إلى البنك الأهلى ، بالإضافة لعدم وجود البديل الكفء فى قائمة الفريق .

ويعد إنبى من أفضل فرق الدورى التى تتعاقد مع لاعبين من أندية القسم الثانى ب ، نظرا لوجود عدد من الكشافين لزعيم ممثل البترول فى الدرجات الأدنى .