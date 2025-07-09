الامارات | نادٍ مجري يشترط 5 ملايين دولار لبيع سالدانيا إلى الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة مجرية أن نادي فيرينتشفاروشي اشترط الحصول على خمسة ملايين دولار نظير بيع اللاعب، ماتيوس سالدانيا، للوصل خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة «بليك» أن النادي المجري لا يمانع بيع اللاعب البرازيلي، مشيرة إلى أنه لن يتنازل عن الحصول على أقل من خمسة ملايين دولار.

وأشارت إلى أن الوصل من أبرز المهتمين بكسب خدمات ماتيوس سالدانيا، حيث ينافس الوصل نادياً سعودياً على ضم اللاعب، بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت: «عقد اللاعب البرازيلي يمتد مع فيرينتشفاروشي حتى يونيو 2028، ما يجعل موقف النادي قوياً في المفاوضات».

يذكر أن شركة الوصل لكرة القدم تعمل على إبرام الصفقة الخامسة، بعدما تعاقدت مع أربعة لاعبين، هم البيروفي ريناتو تابيا، والبرازيلي هوغو نيتو، والبرتغالي بيدرو مالهيرو، والكولومبي برايان بالاسيوس، بينما كانت الشركة قد حسمت مصير المدرب الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل، بتعاقدها مع البرتغالي لويس كاسترو.

ويبلغ ماتيوس سالدانيا 25 عاماً، حيث يلعب بخط الهجوم في مركزي الجناح الأيمن والمهاجم، إذ بدأ مشواره في أكاديميات سانتوس وأوداكس، ثم انتقل إلى فريق الشباب في نادي باهيا البرازيلي في 2018.

وأسهم تألقه مع فريق الشباب في تصعيده إلى الفريق الأول مع باهيا، حيث خاض 29 مباراة في الدوري البرازيلي وأحرز ثلاثة أهداف، بينما أسهم في فوز الفريق بلقب كامبيوناتو بايانو 2020.

وخاض ماتيوس سالدانيا العديد من التجارب خارج الدوري البرازيلي، أبرزها جيف يونايتد تشيبا، وتشانغتشون ياتاي الصيني، وبارتيزان الصربي الذي يُعدّ أبرز محطاته، بعدما أحرز مع الفريق 21 هدفاً في موسم 2023-2024، ليجذب أنظار فيرينتشفاروشي الذي تعاقد معه، في الصيف الماضي، مقابل ثلاثة ملايين يورو، إذ واصل تألقه وأحرز مع الفريق 14 هدفاً في الموسم الماضي.

. 14 هدفاً سجلها سالدانيا مع فريق فيرينتشفاروشي في الموسم الماضي.