شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز بشتيل يعتذر عن عدم الترشح لفترة رئاسة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أعلن ‏بلال نظير رئيس مجلس إدارة مركز شباب بشتيل الاعتذار عن عدم الترشح لفترة رئاسة ثانية لرئاسة المجلس والاكتفاء بالولاية الحالية بعد سلسة من النجاحات في كافة المجالات داخل المركز خلال فترته بالمجلس.

يأتي هذا بعدما تم إغلاق باب الترشح علي مناصب مجلس الإدارة الجديد الذي سيقود مركز الشباب خلال الاربعة أعوام المقبلة و المقرر لها 8 اغسطس القادم.

وقال بلال نظير رئيس مركز شباب بشتيل أنه قرر عدم الترشح مره ثانية لمنح الفرصة لوجوه جديدة لإدارة المركز وإستكمال مسيرة النجاحات التى استمرت على مدار السنوات الاربع الماضية على مستوى الإنشآت والملاعب والفرق الرياضية و تنظيم اكبر مؤتمر للشباب بالجيزة لعرض إنجازات الدولة المصرية بحضور وزير الشباب و الرياضة و محافظ الجيزة

ووجه بلال نظير الشكر لاعضاء الجمعية العمومية علي الثقة التى منحوها له خلال الفترة الماضية و مطالبتهم له بالترشح مره ثانية ،ويحظي عدد من مجلس الإدارة الحالي يتقدمهم وليد عباس أمين الصندوق و المترشح علي منصب رئيس مجلس الإدارة بدعم بلال نظير في الانتخابات الجديدة.