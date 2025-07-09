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اليد يعلن موعد إعادة قرعة دورى المحترفين 13 يوليو

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 08 يوليو 2025 11:20 م

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن تحديد يوم 13 يوليو الجاري موعدا لإعادة قرعة دوري المحترفين للرجال و المرتبط للموسم الجديد بمقر الاتحاد بالسادس من أكتوبر.

تقرر إعادة إجراء قرعة دوري المحترفين لكرة اليد  للموسم الجديد بناء على توصيات الإسباني باسكوال المدير الفني للمنتخب، حيث إن القرعة الأولى أجريت بنظام إقامة جولتين كل أسبوع يومي الخميس والجمعة، إلا أن  باسكوال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني طلب إقامة جولة واحدة كل أسبوع، من أجل إقامة تجمع أسبوعي للفراعنة.

ويعد باسكوال واحدا من أهم مدربي العالم في كرة اليد، وسبق له تولي تدريب لمدة 12 عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات أبرزها 11 مرة، وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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