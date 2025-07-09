شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يعلن موعد إعادة قرعة دورى المحترفين 13 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن تحديد يوم 13 يوليو الجاري موعدا لإعادة قرعة دوري المحترفين للرجال و المرتبط للموسم الجديد بمقر الاتحاد بالسادس من أكتوبر.

تقرر إعادة إجراء قرعة دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الجديد بناء على توصيات الإسباني باسكوال المدير الفني للمنتخب، حيث إن القرعة الأولى أجريت بنظام إقامة جولتين كل أسبوع يومي الخميس والجمعة، إلا أن باسكوال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني طلب إقامة جولة واحدة كل أسبوع، من أجل إقامة تجمع أسبوعي للفراعنة.

ويعد باسكوال واحدا من أهم مدربي العالم في كرة اليد، وسبق له تولي تدريب برشلونة لمدة 12 عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات أبرزها الدوري الإسباني 11 مرة، وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، دوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات.