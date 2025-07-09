شكرا لقرائتكم خبر عن عماد سليمان يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة قطاع الكرة بالاسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

تقدم عماد سليمان رئيس قطاع الكرة بالنادي الاسماعيلي باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في منصبه .

ونجح نادى الإسماعيلى في التعاقد مع المدرب الفرنسى ذو الأصول الجزائرية ميلود حمدى، لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى خلال الموسم الجديد خلفا للراحل تامر مصطفى.

ويضم الجهاز الفنى الجديد للفريق كلا من: ميلود حمدى مديرا فنيا، حمادى صغير مدربا بلجيكى الجنسية، عبدالله الشحات مدربا مساعدا، مروان سليمانى مخططا للأحمال - تونسى الجنسية، سيد السويركى مدريا لحراس المرمى.

آخر تجاربه كانت مع يانج أفريكانز التنزانى وسبق له تدريب: اتحاد العاصمة الجزائرى، نهضة بركان المغربى، السالمية الكويتى، سانت موريس الفرنسى، شبيبة قسنطينة، شبيبة القبائل، الخالدية البحرينى.

حصل على الدورى التنزانى 2025، كأس تنزانيا 2025، الدورى الجزائرى 2016، الدورى الفرنسى الدرجة الثانية 2012

كما حصل على وصافة دورى أبطال أفريقيا 2015-2016 مع اتحاد العاصمة، المركز الثالث فى الدورى الكويتى 2018، الوصول إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا 2023 مع شبيبة القبائل بعد التأهل من مجموعة ضمت الوداد، تعديل مركز شبيبة قسنطينة من العاشر إلى الثالث فى الدورى الجزائرى 2021، ترك فريق الخالدية البحرينى فى صدارة الدورى وتأهُّل لنصف نهائى كأس البحرين 2023