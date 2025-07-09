شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكرم أيمن الرمادى بعد التتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

قام حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بتكريم أيمن الرمادي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات القليلة الماضية.

وشهدت الجلسة حضور كل من، هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، وحسام المندوه أمين الصندوق.

ومنح حسين لبيب درع النادي للمدير الفني السابق لفريق الكرة تقديراً لدوره الكبير ومجهوداته مع الزمالك في الفترة الماضية، ونجاحه في قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية.

وتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك التوفيق لأيمن الرمادي في خطوته المقبلة، في ظل العلاقات الطيبة التي تربط المدير الفني بالنادي وجميع مسؤوليه.