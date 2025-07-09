شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الشباب والرياضة تخاطب الإسماعيلى بسبب استمارات سحب الثقة والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، خطابا رسميا إلى النادي الإسماعيلي، أكدوا خلاله أن الموعد القانوني المحدد لاستلام طلبات أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي لم ينته طبقا لما أعلن مجلس الإدارة.

وأضافت المديرية: “يستمر توقيع استمارات سحب الثقة حتى 12 يوليو مع منح يومين إضافيين بسبب غلق مقر توقيع الاستمارات يومي الخميس 3 يوليو والجمعة 4 يوليو”، لتمتد مهلة توقيع استمارات سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي حتى 14 يوليو.



اسماعيلي

وكان النادي الإسماعيلي، أعلن أنه قد انتهى اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، الموعد القانوني المحدد لاستلام طلبات السادة أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وذلك طبقًا لما تم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للنادي بتاريخ 3 يوليو 2025 بشأن آخر موعد لتقديم التوقيعات وفقًا للائحة النظام الأساسي والدليل التنظيمي لعقد الجمعيات العمومية.

ونظرًا لعدم اكتمال العدد القانوني اللازم من التوقيعات لعقد الجمعية العمومية غير العادية، فإن الأمر يُعد منتهيًا من الناحية الإجرائية.

ويتوجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بخالص الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء الجمعية العمومية الذين منحوه الثقة لاستكمال مدته القانونية، مؤكدًا احترامه الكامل لجميع الأعضاء الذين بادروا بتقديم استمارات طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة.

ويؤكد المجلس التزامه أمام جماهير النادي وأعضائه بمواصلة العمل الجاد خلال الفترة المقبلة لإعادة النادي إلى مكانته الطبيعية والتاريخية، بعد أن اقترب من إنهاء الجزء الأكبر من تركات الغرامات والعقوبات والقضايا الدولية، تمهيدًا لانطلاقة جديدة تليق باسم النادي الإسماعيلي وتُسعد جماهيره العريقة في كل مكان.