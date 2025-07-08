شكرا لقرائتكم خبر عن "فتش فى دفاترك القديمة" شعار صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

رفع مسئولو النادى الاهلى شعار "فتش فى دفاترك القديمة" فى الميركاتو الصيفى الحالى، بعدما غلب على المارد الأحمر شعار عودة النجوم السابقين، بعنوان الحنين للماضى للحفاظ على عرش البطولات المحلية وإستعادة التتويج الافريقى.

وتعاقد الأهلى مع محمود حسن تريزيجيه قادما من طرابزون التركى، لمدة خمسة مواسم ، ويملك اللاعب رحلة ذهبية مع المارد الاحمر حيث خاض 4 مواسم سابقة مع الاهلى، خاض خلالها 87 مواجهة بالقميص الأحمر، وسجل 8 أهداف، مقابل صناعة 9 آخرين، وتوّج بـ 7 ألقاب وهي: كأس السوبر الإفريقي “مرتين”، ودوري أبطال إفريقيا “مرتين”، وكأس الكونفدرالية الإفريقية “مرة”، وكأس السوبر المصري “مرة”، والدوري المصري “مرة”.

وسجل تريزيجيه في مسابقة الدوري الممتاز 7 أهداف، وهدف وحيد في الكونفدرالية مع الأهلي، ولكنه صنع 6 أهداف في المسابقة المحلية، وهدفين في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت أبرز أهداف تريزيجيه مع الأهلي في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام سيوي سبور الإيفواري، وهو الهدف الذي أعطى المارد الأحمر الأفضلية على ملعبه في مباراة الإياب.

واستعار الاهلى أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا بنية الشراء، رغم أن فترته الأولى مع الاهلى لم تكن ناجحة بالشكل الكافى.

كما استعاد الاهلى جهود نجمه المالى أليو ديانج بعد انتهاء اعارته للخلود السعودى ، وساهم ديانج فى انتصارات الأهلى الماضية محلياً وأفريقياً، وفرض نفسه على الجميع ليستحق إشادة الخبراء والجماهير التى بدأت تؤكد أن ديانج واحد من أهم الصفقات التى أبرمها الأهلى خلال السنوات الماضية.

وإجمالا لعب ديانج 214 مباراة مع الأهلى بكل البطولات لعب سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 هدفا وحصد بطولة الدوري الممتاز 3 مرات وكأس مصر ثلاث مرات والسوبر المصرى أربع مرات ودوري الابطال الافريقى 4 مرات وكأس السوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وعلى نفس الوتيرة تعاقد الاهلى مع محمد شريف مهاجمه السابق لمدة 5 مواسم بعد نهاية رحلته مع الخليج السعودى.

لعب محمد شريف بقميص الأهلي 151 مباراة، استطاع خلالها في تسجيل 58 هدفًا، بالإضافة إلى صناعة 11 هدفًا أخرى.

حقق شريف مع الأهلي 10 بطولات هي 3 بطولات للدوري المصري أعوام 2018 و2019 و2023، ودوري أبطال أفريقيا مرتين في 2021 و2023 ومثلهما لكأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري موسم 2022 و2023، بالإضافة إلى كأس مصر مرة 2022.

وحصد شريف مع الأهلي لقب هداف الدوري المصري موسم 20201-2022 برصيد 21 هدفًا في رقم تاريخي وحقق في نفس الموسم لقب هداف دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف.

كما استعاد الاهلى جهود نجمه أحمد عبد القادر بعد انتهاء إعارته لقطر القطري ولكن لايزال استمراره بالموسم الجديد محل نقاش داخل القلعة الحمراء.

كما يفاوض الاهلى نظيره سيراميكا للتعاقد مع محمد شكري الظهير الايسر للفريق ولاعب المارد الأحمر السابق للعودة للتتش.