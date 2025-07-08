شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلواني لاعب الأهلي يحتفل بالحصول على دبلومة فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عمرو الحلواني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق على دبلومة إدارة الأعمال الرياضية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا-.

كتب عمرو الحلواني على صفحته : " فخور بالإنجاز ده، وباعتبره خطوة قوية ومهمة في بداية مشواري في مجال إدارة كرة القدم..ممتن جدًا لكل الزملاء، والأساتذة، والمتخصصين اللي كنت محظوظ إني أتعلم منهم وأشتغل معاهم خلال الفترة دي..وجودهم ودعمهم كان جزء كبير من التجربة دي ..وده لسه أول الطريق… الحلم الكبير لسه جاي، والخطوات الجاية حماسها أكبر".

في سياق مغاير ، شارك عدد من النجوم الكرة المصرية في الدورة التدريبة الأفريقية " المسار السريع " على رأسهم حسام عاشور و عمرو الحلواني ثنائي الأهلي السابق و أيمن عبد العزيز- محمد عبد المنصف- محمود فتح الله- أحمد عيد عبد الملك- أمير عزمي مجاهد- حازم إمام الصغير- حسام عاشو- شهاب الدين أحمد- محمود توبة- عمرو الحلواني- محمد ناجي جدو- مصطفى شبيطة- صلاح أمين- صلاح عاشور- عبد السلام نجاح- أحمد رؤوف- أحمد صديق- أحمد فوزي- رامي عادل- أمير عبد الحميد- أحمد بكري- أحمد رمضان جاد- أحمد حسن مكي- أحمد خيري- آية عبد الهادي- حسام حسن- حسن الشامي- شريف أشرف- عاصم صلاح- محمود محمود.