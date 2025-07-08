شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ناشئات الطائرة أمام إسبانيا فى تحديد مراكز بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب ناشئات الكرة الطائرة أمام نظيره الإسباني بنتيجة 3-0 في إطار تحديد المراكز من السابع عشر إلي 24 في بطولة العالم المقامة في صربيا و كرواتيا .

هذا وسبق أن خسر منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة تحت 19 سنة، أمام نظيره المكسيكى بنتيجة 3-0 في ختام دور المجموعات أمس الإثنين .

وخسر المنتخب أول وثانى مبارياته أمام كندا وألمانيا قبل الفوز علي تايلاند 3-1، ثم الخسارة من كرواتيا 3-0 .

ويضم الجهاز الفنى المدير الفني إيهاب محمد علي والمدرب العام يسرا عبد الكريم، ومحلل الأداء مي محمود حسني، العلاج الطبيعي، لمياء جيبيلي والحكم الدولي أماني رشيد.

وتضم قائمة اللاعبات: هيا حسام، ملك علاء، جينا متولى، سلمي البحيري، مريم عمروكرمه علي، ريتاج هشام، ملك سعده، نور الصافي، بسمله حاتم، لوجين أحمد يسري، وزينة النادي.