شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ناشئات الطائرة أمام إسبانيا فى تحديد مراكز بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 08 يوليو 2025 09:24 م
خسر منتخب ناشئات الكرة الطائرة أمام نظيره الإسباني بنتيجة 3-0 في إطار تحديد المراكز من السابع عشر إلي 24 في بطولة العالم المقامة في صربيا و كرواتيا .
هذا وسبق أن خسر منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة تحت 19 سنة، أمام نظيره المكسيكى بنتيجة 3-0 في ختام دور المجموعات أمس الإثنين .
وخسر المنتخب أول وثانى مبارياته أمام كندا وألمانيا قبل الفوز علي تايلاند 3-1، ثم الخسارة من كرواتيا 3-0 .
ويضم الجهاز الفنى المدير الفني إيهاب محمد علي والمدرب العام يسرا عبد الكريم، ومحلل الأداء مي محمود حسني، العلاج الطبيعي، لمياء جيبيلي والحكم الدولي أماني رشيد.
وتضم قائمة اللاعبات: هيا حسام، ملك علاء، جينا متولى، سلمي البحيري، مريم عمروكرمه علي، ريتاج هشام، ملك سعده، نور الصافي، بسمله حاتم، لوجين أحمد يسري، وزينة النادي.
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