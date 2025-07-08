طواف فرنسا: بوغاتشار بطل المرحلة الرابعة في انتصاره الـ100 في مسيرته الاحترافية

الرياص - اسماء السيد - روان (فرنسا) : حقق الدراج السلوفيني تادي بوغاتشار الفوز الـ100 في مسيرته الاحترافية والثامن عشر في طواف فرنسا للدراجات الهوائية، عندما أحرز المركز الأول في المرحلة الرابعة للنسخة الـ112 للسباق الفرنسي الثلاثاء، متقدما بالسرعة النهائية على الهولندي ماثيو فان در بويل المحتفظ بالقميص الأصفر.

وهاجم بوغاتشار، والباحث عن لقب رابع في الطواف بعد أعوام 2020 و2021 و2024، بقوة على المنحدر المؤدي إلى خط النهاية وأنهى المرحلة التي بلغت مسافتها 174,2 كلم بين أميان وروان بزمن 3 ساعات و50 دقيقة و29 ثانية بمعدل سرعة وسطي 45,4 كلم/ساعة وبالسرعة النهائية أمام فان در بويل والدنماركي يوناس فينغيغارد والبريطاني أوسكار أونلي والفرنسي رومان غريغوار والبرتغالي جواو ألميدا.

ولحق بوغاتشار بفان در بويل الى الصدارة بعدما ذوب فارق الثواني الاربع التي كانت تفضل بينهما عقب المرحلة الثالثة الاثنين، وكسبا ثانيتين عن فينغيغارد الذي احتفظ بالمركز الثالث بفارق ثماني ثوان عن المتصدرين، فيما انفرد الاميركي ماتيو يورغنسون بالمركز الرابع بحلوله ثامنا بفارق ثلاث ثوان عن بوغاتشار مستغلا احتلال شريكه السابق الفرنسي كيفان فوكلان المركز العاشر بفارق 10 ثوان.

وقال بوغاتشار "الوصول إلى 100 انتصار أمر رائع. الفوز بطواف فرنسا أمر مذهل، ويزداد روعة مع هذا القميص الملون بألوان قوس قزح لبطل العالم".

وأضاف السلوفيني الذي يقول في كثير من الأحيان إنه يفضل كثافة السباقات التي تستمر ليوم واحد على طول سباقات الطوافات الكبرى: "كان هناك الكثير من الأدرينالين، لقد كان سباقا خالصا، وأنا أحبه".

وكان بوغاتشار الافضل في مرحلة الثلاثاء وحقق انتصاره المئة في مسيرته الاحترافية في سن 26 عامًا فقط، والـ18 في كطواف فرنسا حيث يحمل البريطاني مارك كافنديش الرقم القياسي في عدد الانتصارات برصيد 35 فوزا.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الرابعة:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار 3:50:29 ساعات

2 الهولندي ماثيو فان در بويل التوقيت نفسه

3 الدنماركي يوناس فينغيغارد التوقيت نفسه

4 البريطاني اوسكار أونلي التوقيت نفسه

5 الفرنسي رومان غريغوار التوقيت نفسه

الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1 الهولندي ماتيو فان در بويل 16:46:00 ساعة

2 السلوفيني تادي بوغاتشار بالتوقيت ذاته

3 الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 8 ثوان

4 الأميركي ماتيو جورغنسون بفارق 19 ث