شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يرد علي استفسار الاسماعيلي بشأن أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

تلقى النادي الإسماعيلي اليوم، الثلاثاء، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن استفسار النادي حول تقليص العقوبة التأديبية على أنظمة فيفا من فترتين قيد إلى فترة واحدة حتى لا تكرر أزمة القيد مثلما حدث في يناير الماضي.

وأوضح فيفا في خطابه: " في هذا الصدد يرجى العلم بأن حظر التسجيل كما هو وارد حالياً في نظام إدارة التسجيل (TMS) صحيح، وقد اعتبرت فترة التسجيل الخاصة من أول يونيو إلى 10 يونيو 2025 والتي فتحت بالتزامن مع كأس العالم للأندية فترة تسجيل كاملة لأغراض حظر التسجيل، وقد تم تحديث النظام ليعكس ذلك، وبناءً عليه نؤكد أن ناديكم يخضع لفترة تسجيل واحدة متبقية فقط قبل تحقيق الامتثال الكامل للقرار أي الفترة من 11 يونيو 2025 إلى 12 أغسطس 2025".

وعليه فإن حظر القيد المفروض على النادي أصبح فترة قيد واحدة وهي الحالية وفي انتظار قرار محكمة "كاس"، بشأن التدابير العاجلة التي تقدم بها النادي مع بيان الاستئناف على عقوبة فيفا والذي يطلب فيه النادي بوقف تنفيذ قرار فيفا بتوقيع عقوبة تأديبية على النادي والذي من المنتظر أن يصدر خلال أيام قليلة.