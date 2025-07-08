شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يكلف مؤمن صفا بالإشراف علي خطة إعداد منتخب سيدات اليد إلي بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

كلف مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي ، مؤمن صفا المدير الرياضي للإتحاد بالإشراف علي خطة إعداد منتخب السيدات لبطولة العالم في شهر ديسمبر المقبل ، بالتعاون مع محمد فرغلي المدير الفني للمنتخب .

استقر اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحى على تعيين مؤمن صفا مديرًا رياضيًا للاتحاد المصري لكرة اليد في منصب جديد مستحدث لأول مرة داخل الاتحاد.

وأوقعت قرعة بطولة العالم للسيدات 2025 بهولندا وألمانيا، المنتخب المصرى ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات هولندا والنمسا والأرجنتين.

فيما أوقعت القرعة منتخب تونس ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات بولندا وفرنسا والصين.

واستطاع منتخب سيدات كرة اليد التأهل إلى بطولة العالم المقبلة 2025 لأول مرة فى التاريخ، بعد التأهل إلى المربع الذهبى فى أفريقيا، عقب الفوز على حساب نظيره الكونغولي بنتيجة 23-22 فى إطار ربع نهائى بطولة أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025.