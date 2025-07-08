شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شحاتة ينتظم فى تدريبات الزمالك عقب الانتهاء من أجازة الزواج والان مع تفاصيل الخبر

انتظم محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.

وشارك محمد شحاتة في تدريبات الفريق الجماعية، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بعد الاحتفال بزواجه خلال الأيام القليلة الماضية.

ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويسعى فريق الزمالك لخوض عدد من المباريات الودية خلال فترة المعسكر من أجل رفع جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، إلى جانب منح الفرصة للوجوه الجديدة والناشئين لإثبات أنفسهم أمام الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك قريباً عن تفاصيل المباريات الودية المرتقبة، وأسماء الفرق التي سيواجهها خلال هذه المرحلة الإعدادية المهمة.

واستقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على إقامة معسكر الإعداد المقبل للفريق في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار التحضيرات لانطلاق الموسم الكروي الجديد.