بطولة إنكلترا: ليفربول يعود إلى التمارين للمرة الاولى بعد وفاة جوتا

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : عاد لاعبو ليفربول، بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم، إلى التدريبات الثلاثاء للمرة الأولى منذ حادث السير المروع الذي أدى إلى وفاة مهاجم "الريدز" البرتغالي ديوغو جوتا.

أجّل بطل الدوري بدء التدريبات التحضيرية للموسم الجديد بعد وفاة جوتا (28 عاما) وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا في حادث سيارة شمال إسبانيا الخميس الماضي.

حضر المدرب الهولندي آرني سلوت وعدد من لاعبي ليفربول، بقيادة مواطن الأول القائد فيرجيل فان دايك، جنازة جوتا في مسقط رأسه غوندومار، بالقرب من بورتو السبت.

كان المصري محمد صلاح والاسكتلندي أندي روبرتسون والإيرلندي كونور برادلي، والياباني واتارو إندو من بين اللاعبين الذين تم تصويرهم وهم يصلون إلى ملعب التدريب.

قال صلاح في تأبينه للاعب البرتغالي الدولي إنه كان خائفا من العودة إلى ليفربول لمواجهة حقيقة وفاة جوتا.

نشر صلاح عبر صفحته على إنستغرام "زملاء الفريق يأتون ويذهبون، ولكن ليس بهذه الطريقة. سيكون من الصعب للغاية تقبّل أن ديوغو لن يكون موجودا عندما نعود".

وقررت ادارة ليفربول اقامة موقع تذكاري في ملعب أنفيلد الشهير، حيث تم وضع مئات من باقات الزهور والقمصان والأوشحة والصور من قِبَل المشجعين واللاعبين السابقين في الأيام الأخيرة.

ومن المقرر أن تُقام أول مباراة ودية لليفربول استعدادا للموسم الجديد الأحد خارج أرضه أمام بريستون من المستوى الثاني (تشامبيونشيب)، ولكن تم تعليق بيع تذاكر تلك المباراة ريثما يُتخذ القرار النهائي بشأن إقامتها.