شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأجانب تهدد مفاوضات الأهلى لتدعيم الدفاع والهجوم والان مع تفاصيل الخبر

تواجه صفقات النادي الأهلي مع عدد من اللاعبين الاجانب بعض الصعوبات بسبب قائمة الأجانب في الفريق، التي تضم خمسة لاعبين حالياً؛ وهم الثنائي المغربي، أشرف داري وأشرف بن شرقي والتونسي محمد علي بن رمضان والمالي أليو ديانج والسلوفيني جراديشار.

ولا يحق للأهلي ضم لاعب أجنبي جديد إلا حال الاستغناء عن أحد من اللاعبين الخمسة السابقين من أجل قيده بدلاً منه.

وزاد الامر صعوبة إصرار الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الاهلى على الرحيل بسبب العروض الخليجية التي تلقاها في الميركاتو الحالي بما يجبر المارد الأحمر على ضم مهاجم لخلافته ، في الوقت الذى كان وسام لايشغل موقعاً في قائمة الأجانب بسبب كونه فلسطيني يعامل معاملة اللاعب المحلى طبقاً للائحة إتحاد الكرة.

ويرغب النادي الأهلي في تدعيم صفوفه بأكثر من صفقة محلية وأجنبية سواء في الهجوم أو الدفاع ولكن عدم وجود مكان شاغر في القائمة يهدد بإتمام هذه الصفقات.

وشهدت الأيام الماضية تناثر أنباء حول إمكانية استغناء الأهلي عن أشرف داري بسب كثرة الإصابات لكن إدارة القلعة الحمراء نفت هذه الأنباء.