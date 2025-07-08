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المنصورة يحصل على توقيع وحيد محسن لاعب بلدية المحلة

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المنصورة يحصل على توقيع وحيد محسن لاعب بلدية المحلة

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القاهرة - سامية سيد - كتب – هيثم عويس

الثلاثاء، 08 يوليو 2025 07:22 م

نجح مسئولو المنصورة فى إبرام التعاقد مع وحيد محسن لاعب بلدية المحلة لتدعيم صفوفه خلال الإنتقالات الصيفية فى إطار استعداداته لدورى المحترفين المقرر أن ينطلق نهاية أغسطس .

ويسعى فريق المنصورة لإستعادة مكانته وسط الكبار والظهور بشكل جيد بعد المعاناة التى ظهر عليها الفريق فى الموسم المنقضى وبقائه فى المسابقة بش الأنفس بعد تغيير عدد من الأجهزة الفنية .


يذكر أن محمد البسيونى رئيس المنصورة قرر استمرار ياسر عبد الواحد المدير الفنى للفريق خلال الموسم المقبل بعد نجاحه فى بقاء الفريق بدورى المحترفين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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