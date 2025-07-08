شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة يحصل على توقيع وحيد محسن لاعب بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسئولو المنصورة فى إبرام التعاقد مع وحيد محسن لاعب بلدية المحلة لتدعيم صفوفه خلال الإنتقالات الصيفية فى إطار استعداداته لدورى المحترفين المقرر أن ينطلق نهاية أغسطس .

ويسعى فريق المنصورة لإستعادة مكانته وسط الكبار والظهور بشكل جيد بعد المعاناة التى ظهر عليها الفريق فى الموسم المنقضى وبقائه فى المسابقة بش الأنفس بعد تغيير عدد من الأجهزة الفنية .



يذكر أن محمد البسيونى رئيس المنصورة قرر استمرار ياسر عبد الواحد المدير الفنى للفريق خلال الموسم المقبل بعد نجاحه فى بقاء الفريق بدورى المحترفين.