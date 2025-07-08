شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تحصد برونزية البطولة العربية لسيدات السلة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

حصل منتخب الأردن لكرة السلة للسيدات، على الميدالية البرونزية، بالبطولة العربية لكرة السلة للسيدات، المقامة خلال الفترة من 1 إلى 8 يوليو الجاري على صالة 3 بستاد القاهرة الدولي.

جاء ذلك بعد الفوز على منتخب الجزائر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 71-67 ، وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

12/16

32/32

50/46

71/67

ومن المقرر أن تنطلق المباراة النهائية بين مصر وتونس بعد قليل.

كان قد تأهل منتخب مصر للدور النهائي بعد الفوز على الجزائر في نصف النهائي بنتيجة 77/58، بينما تأهل تونس للدور ذاته بعد الفوز على منتخب الأردن، بنتيجة 79/76 في نصف النهائي الآخر.

ويشارك في البطولة كل من مصر، تونس، الجزائر، الأردن.

وكان منتخب السيدات قد تصدر جدول ترتيب الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الجزائر في الجولة الأولى بنتيجة 89/54، ثم الفوز على الأردن في الجولة الثانية بنتيجة 85/54، ثم الفوز على تونس في المباراة الثالثة بنتيجة 80/55.