شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب تعافى مروان عطية لبدء إجراءات تعديل العقد والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادى الاهلى تعافى مروان عطية لاعب خط وسط الفريق من جراحة الفتق التي أجراها خلال الأيام الماضية لعقد جلسة معه لبدء إجراءات تعديل عقده مالياً.

قال محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إن هناك نية لتمديد عقود بعض اللاعبين وفقًا للرؤية الفنية، وذلك لضمان استقرار ‏الفريق وحاجته في الفترة القادمة.‏

ويرغب مسئولو الأهلى فى تعديل وتمديد تعاقد مروان عطية بغية ضم اللاعب للفئة الأولى بالفريق تقديراً لدوره وإمكانياته المتميزة طوال الفترة الماضية، بعدما أصبح من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأحمر.

ويحصل مروان عطية على 7 ملايين جنيه في الموسم الواحد، وتم الاتفاق على تعديل قيمة عقده وتمديده وضمه للاعبي الفئة الأولى بالفريق، بما يتناسب مع موهبته وقيادته للمارد الاحمر للتتويج بالبطولات.

يضع مسئولو النادى الاهلى الرتوش الأخيرة على معسكر المارد الأحمر الذى سيقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

ويعود الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.

وتُقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه ، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.