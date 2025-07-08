شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يوافق على بيع "بن حمودة" خلال فترة الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم على رحيل المهاجم التونسى محمد على بن حمودة خلال فترة الانتقالات الصيفيه الحالية حيث يمتلك اللاعب عدد من العروض المحلية والخارجية.

ويتبقى موسمين في عقد اللاعب التونسى بن حمودة مع غزل المحلة .

وانضم بن حموده إلى فريق غزل المحلة بداية الموسم الماضى مقابل 50 ألف دولار من فريق الترجى التونسى ،على أن يحصل اللاعب على 200 الف دولار في الموسم الأول و250 ألف دولار في الموسم الثانى و300 ألف دولار في الموسم الثالث.

ويعد التونسى محمد على بن حمودة من أبرز المهاجمين في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى، حيث شارك في 27 مباراة لفريق غزل المحلة وتمكن من تسجيل 9 أهداف.