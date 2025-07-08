شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقال الجماعى شعار الميركاتو الصيفى فى الدورى المصرى.. ثنائى فاركو الأحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الانتقالات الصيفية الحالية ظاهرة جديدة بين الأندية وهى رحيل أكثر من لاعب من نادٍ لتدعيم صفوف نادٍ آخر خلال نقس الفترة بعد الاتفاق على مبالغ المالية والانتقال كصفقة تبادلية.

وتسعى الأندية المصرية لتدعيم صفوفها بأقوى الصفقات لتدعيم كل المراكز من أجل المنافسة بقوة على الألقاب فى الموسم الجديد، الذى سينطلق فى أغسطس المقبل.

ونستعرض أبرز هذه الصفقات الجماعية حتى الآن:

ثنائى فاركو إلى الزمالك

نجح الزمالك فى التعاقد مع الثنائى أحمد شريف وعمرو ناصر مهاجمى نادى فاركو فى الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم خط هجومه فى الموسم الجديد.

وحصل الزمالك أولا على توقيع أحمد شريف قم التعاقد مع عمرو ناصر بمباركة جون إدوار الذى كان يعمل فى فاركو وانتقل إلى الزمالك بعد دفع المقابل المادى، كما حاول التعاقد مع ياسين مرعى إلا أن الأهلى حصل على توقيعه.

ثنائى سيراميكا إلى الأهلى

على نفس المنوال، نجح النادى الأهلى فى التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا موسما على سبيل الإعارة مع وجود بند الشراء فى عقده والذى اقترب من تفعيل ضمن صفقات تبادلية.

كما حصل على توقيع محمد شكرى ظهير أيسر سيراميكا وتبقى الرتوش الأخيرة على إتمامها، ويحاول أن يجعلها الأهلى ثلاثية بضم أحمد هانى ظهير أيمن الفريق مقابل بعض اللاعبين من الأهلى أبرزهم رضا سليم وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر.

ثنائى الإسماعيلى إلى مودرن سبورت

وبنفس الطريقة، حصل مودرن سبورت على توقيع عماد حمدى قائد النادى الإسماعيلى فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد اللاعب مع الدراويش، ليضم اللاعب لتدعيم خط الوسط فى الموسم الجديد.

كما حصل على توقيق كمال السيد حارس مرمى النادى الإسماعيلى بعد انتهاء عقده مع الدراويش بنهاية الموسم الماضى، ليكون ثانى لاعبى الدراويش فى صفوف مودرن سبورت.