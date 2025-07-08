شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينفي التقدم بطلب الحصول على قرض مالي في بيان رسمي والان مع تفاصيل الخبر

يؤكد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قيام مجلس الإدارة بطلب قرض مالي من أحد البنوك عار تماما عن الصحة ولا أساس له من الواقع.

ويهيب مجلس الإدارة بجماهير النادي العريقة و وسائل الإعلام تحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الصادرة من خلال مجلس الإدارة و الصفحة الرسمية للنادي ، مؤكدا أن النادي يسير بخطى ثابتة وفق رؤية إدارية ومالية تهدف إلى الحفاظ على استقراره وتقدمه.



ونود التأكيد أنه رغم حرص مجلس الإدارة على الشفافية والتواصل الدائم، إلا أنه من الصعب الرد أو نفي كل ما يتم تداوله من أخبار أو شائعات غير دقيقة بشأن النادي، وعليه نناشد جماهيرنا العظيمة بعدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة والغير صحيحة