شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يطلب تقريرا من طبيب الأهلى عن حالة المصابين قبل السفر لتونس والان مع تفاصيل الخبر

طلب الاسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادى الاهلى من أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالفريق تقريراً عن حالة اللاعبين المصابين لتحديد موقفهم من اللحاق بمعسكر الاعداد في تونس.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الاهلى إن مروان عطية، لاعب وسط الفريق، يخضع لفحوصات طبية ‏جديدة، بعد جراحة «الفتق» خلال الأيام القليلة القادمة بعد انتهاء الراحة السلبية لتحديد موعد العلاج الطبيعى وأضاف أن ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، يقترب من التماثل للشفاء بعد إصابته بشد في العضلة الضامة أثناء فعاليات بطولة كأس العالم ‏للأندية، التي منعته من المشاركة في مباراة بورتو البرتغالي الأخيرة.‏

وأشار إلى أن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، خضع لفحوصات طبية عقب العودة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تعرض لشد من الدرجة الثانية في منشأ العضلة الأمامية، ويخضع للعلاج والتأهيل.

وأضاف أن إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، تحسنت حالته بشكل كبير بعد جراحة «الترقوة» التي أجراها في أمريكا، عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وتقرر أن يبدأ العلاج الطبيعي خلال أسبوع على الأكثر.

يضع مسئولو النادى الاهلى الرتوش الأخيرة على معسكر المارد الأحمر الذى سيقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

ويعود الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.

وتُقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه ، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.