شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن ضم يوسف عمرو لاعب المقاولون في صفوف اليد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن التعاقد مع يوسف عمرو، لاعب المقاولون العرب، لتدعيم صفوف فريق 2008 لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ووقع يوسف عمرو على عقود انضمامه لنادي الزمالك، عقب الجلسة التي جمعته بالكابتن حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد بالنادي.

ويجيد يوسف عمرو اللعب في مركز الباك رايت، ويُعد من العناصر المميزة في جيله، حيث يُشارك بصفة أساسية مع منتخب مصر مواليد 2008، وتم تصعيده أيضًا لمنتخب 2006، لما يمتلكه من مهارات وإمكانيات فنية عالية.

كان مجلس إدارة نادي الزمالك، تمكن من التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

سبورتنج حصل على مقابل مبلغ مالي كبير من الصفقة، بالإضافة إلى انتقال يوسف عزو لاعب الزمالك إلى سبورتنج.

وتواجد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد، داخل نادي سبورتنج خلال الساعات الماضية، حيث أنهيا المفاوضات مع إدارة النادي، وحصلا على الاستغناء الرسمي الخاص باللاعب، قبل أن يوقع على عقود انضمامه إلى الزمالك.

ويأتي هذا التعاقد ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء لدعم الفريق بعناصر قوية ومميزة، استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات والألقاب في الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن لاعب الدئرة بيجاد مروان سبق له تمثيل الزمالك خلال منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية والبطولة الإفريقية الأخيرة، وقدم خلالها مستويات مميزة لاقت إشادة كبيرة.