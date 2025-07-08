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الامارات | نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى 1/2
  • الامارات | نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى، برئاسة العقيد ركن خالد راشد حميد الزعابي، وعضوية كل من راشد صغير محمد البلوشي، الدكتور هاشل عبيد سالم الطنيجي، لولوة عبيد أحمد المهيري، وسعيد سرحان السوافي.
وتمتد فترة المجلس الجديد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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