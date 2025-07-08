الامارات | نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى، برئاسة العقيد ركن خالد راشد حميد الزعابي، وعضوية كل من راشد صغير محمد البلوشي، الدكتور هاشل عبيد سالم الطنيجي، لولوة عبيد أحمد المهيري، وسعيد سرحان السوافي.
وتمتد فترة المجلس الجديد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App