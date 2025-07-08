الامارات | موعد مباراة ريال مدريد وسان جرمان.. المواجهة بـ25 مليون يورو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي فريقا ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جرمان الفرنسي، غداً الأربعاء (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، في مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أمريكا وتستمر حتى 14 يوليو الجاري.

ويسعى كلا الفريقين إلى تعزيز زعامته الأوروبية، في وقت تحمل المباراة أهمية مالية كبيرة، بحصول الفائز على 25.8 مليون يورو إضافية ضمن إجمالي الجوائز المخصص للبطولة البالغة 860 مليون يورو.

كما سيؤكد الفائز في هذه المباراة، زعامته على صعيد الفريق الأكثر حصداً للجوائز المالية، إذ يدخل ريال مدريد موقعة نصف النهائي، وبحسب صحيفة "ماركا الإسبانية"، وهو في صدارة جدول الجوائز بإجمالي 72.89 مليون يورو، مبتعداً بفارق غير كبير عن ملاحقه سان جيرمان الذي حصد إجمالي 66.43 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن طرفا نصف النهائي الثاني، هما الأقل حصداً للجوائز، إذ يدخل فلومينينسي البرازيلي مباراته وهو في المركز الثالث على صعيد الجوائز بإجمالي 52.32 مليون يورو، متبوعاً بتشيلسي الإنجليزي بمجموع 50.83 مليون يورو.

وأشارت "ماركا" إلى قائمة الأندية التي نجحت في تحقيق مكاسب مالية لافتة رغم توديعها البطولة، ومنها بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الألمانيين، ومانشستر سيتي الإنجليزي التي حصدت كل منها أكثر من 40 مليون يورو، بجانب بالميراس وإنتر ميلان الذين حصدا كل منهما أكثر من 30 مليون يورو، والهلال السعودي التي تجاوزت إجمالي جوائزه المالية حاجز 29.3 مليون يورو.