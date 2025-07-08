الامارات | الشرطة الإسبانية ترجّح: السرعة الزائدة وراء مصرع جوتا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشارت النتائج الأولية للتحقيق في حادث السير المروع الذي أودى بحياة مهاجم ليفربول الانكليزي لكرة القدم البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه الأسبوع الماضي في إسبانيا، إلى "سرعة زائدة"، وفقا لما أفادت الشرطة الاسبانية.

ولا يزال تقرير الخبراء "قيد الدراسة"، وسيركز على "الآثار التي خلّفها" احد اطارات السيارة، لكن "جميع المؤشرات تشير إلى تجاوز كبير لمعدل السرعةالمسموح به"، وفقا للشرطة. ورجّح المصدر نفسه أن جوتا كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث ليلة 2-3 يوليو.

لقي اللاعب الدولي البرتغالي الدولي ابن الـ 28 عاما وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا (25 عاما) وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف في دوري الدرجة الثانية في البرتغال، حتفهما في حادث على طريق سريع في بلدة سيرناديا الواقعة في مقاطعة سامورا على مقربة من الحدود الإسبانية-البرتغالية ليلة الأربعاء إلى الخميس.

وكان ديوغو وشقيقه أندريه قد فارقا الحياة عند وصول خدمات الطوارئ.

وقال الحرس المدني (غارديا سيفيل) في اليوم التالي للحادث، إن سيارتهما، وهي طراز لامبورغيني هوراكان مستأجرة، وفقا لوسائل الإعلام البرتغالية، "انحرفت عن الطريق" قبل أن تشتعل فيها النيران.

كان من المقرر أن يسافر جوتا الذي تزوج روتي كاردوسو شريكته منذ فترة طويلة وأم أطفاله الثلاثة قبل حوالي عشرة أيام من الحادث، إلى ليفربول على متن عبارة من سانتاندير، شمال إسبانيا، عندما تعرض للحادث. نُصح بعدم السفر جوا بسبب خضوعه أخيرا لجراحة في الرئة، وفقا لتقارير إعلامية.

أُقيمت جنازة مهاجم ليفربول وشقيقه السبت في غوندومار، إحدى ضواحي بورتو (شمال البلاد).

بدأ جوتا مشواره الكروي مع النادي المحلي، غوندومار سبورت كلوب الذي تأسس عام 1921.

انضم إلى ليفربول في عام 2020 مقابل 49 مليون يورو، بعدما أمضى عدة مواسم في ولفرهامبتون. ومذاك، لعب دورا محوريا في نجاحات الريدز، بما في ذلك الفوز بلقب الدوري الإنكليزي في الموسم الماضي.

أحرز في 8 يونيو مع منتخب بلاده الذي دافع عن قميصه في 48 مباراة وسجل 14 هدفا، لقب دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز بركلات الترجيح على اسبانيا 5-3 (تعادلا 2-2 في الوقتين الأصلي والإصافي)، وذلك للمرة الثانية في تاريخ البرتغال بعد التتويج بالنسخة الافتتاحية عام 2019.