شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فرق مصرية تتسلح بمعسكرات خارجية قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

دخلت الفرق المصرية مرحلة جديدة من الإعداد للموسم الجديد 2025-2026، حيث أنهت بعض الفرق المرحلة الأولى من الإعداد والتي تتضمن تدريبات بدنية، تمهيداً للمرحلة الثانية والأخيرة، التي تقوم على المباريات الودية لتحقيق الانسجام، واستقرت فرق أخرى على معسكرات خارج البلاد حيث تصدرت تونس المشهد في كونها الاختيار الأول للفرق المصرية.

الأهلي

قرر النادي الأهلي إقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه، ويخوض الأهلي أولى مبارياته الودية أمام اتحاد قسنطينة الجزائري يوم 21 يوليو الجاري، ثم خوض ودية ثانية أمام الترجي التونسي يوم 25 من الشهر الجاري، ويختتم سلسلة ودياته في معسكره التونسي بمواجهة النجم الساحلي التونسي ضمن الاحتفال بمئويته يوم 28 من الشهر الجاري.

المصري

استقر النادي المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي، على السفر إلى تونس منتصف يوليو الجاري، وذلك للدخول في معسكر إعداد مغلق ضمن المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم الجديد، والتي من المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي خلالها 4 مباريات ودية على الأقل مع فرق الصف الأول بتونس، مثل الترجي، النجم الساحلي، الصفاقسي والإفريقي، وذلك للاحتكاك بأقوى الفرق الأفريقية استعداداً للمشاركة في كأس الكونفدرالية.

بيراميدز

يواجه مسئولو نادى بيراميدز أزمة فى استخراج تأشيرات بعثة الفريق الكروى الأول من أجل إقامة معسكر الإعداد للموسم الكروى الجديد في دولة سلوفينيا، بعدما كانت المفاضلة بينها وبين هولندا وتركيا، وقد تتسبب أزمة التأشيرات فى تأخر انطلاق معسكر الإعداد الذى تم تحديد منتصف شهر يوليو موعدًا لبداتيه، الأمر الذى دفع مسئولى بيراميدز للعودة والتفكير مرة أخرى فى إقامة المعسكر بتركيا، ومن المنتظر أن تنطلق فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 10 يوليو، على أن يخوض اللاعبين الكشف الطبي علي يومين 8 و 9 من الشهر ذاته.