شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة السلة: نجهز منتخب السيدات لبطولة الأفروباسكت والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد فتحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ومدير البطولة العربية لكرة السلة للسيدات، ان تنظيم مصر للبطولة المقامة خلال الفترة من 1 إلى 8 يوليو الجاري على صالة 3 بستاد القاهرة نالت اشادة جميع الوفود المشاركة في البطولة من حيث التنظيم والإقامة والانتقالات والملاعب

وأضاف فتحى فى تصريحات صحفية أن الدول الـ4 المشاركة تعتبر من أفضل الدول العربية في كرة السلة، ومستوياتهم جيدة ومتقاربة للغاية.

وأشار مدير البطولة أن كل دولة من الدول المشاركة لها هدف، حيث يستهدف كل من الجزائر وتونس المشاركة، أما الأردن ومصر هدفهم المشاركة والاستعداد للبطولة الآسيوية والإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

استكمل فتحي تصريحاته أن المنتخب المصري شهد تغييرات جذرية بداية من المدير الفني، حيث استعان الاتحاد المصري بالإسباني مارتينيز الذي يملك سيرة ذاتية مميزة وعمل عدة تغييرات في قائمة المنتخب، مشددًا أن هناك محاولات لعودة اللاعبات المحترفات في دوري الجامعات الأمريكي.

أضاف فتحي أن شكل المنتخب الوطني أصبح أفضل ونأمل في أن يقدموا المرجو منهم في بطولة الأفروباسكت وفي كل البطولات المقبلة.

زاد فتحي أن البطولة العربية تعد خير استعداد وتجربة، للقياس عليها ماذا يستطيع أن يقدم المنتخب في إفريقيا.

وشدد أن مشاركة 4 منتخبات في البطولة لا يعد رقمًا قليلًا مقارنة بالمستويات، حيث تعد الـ4 فرق، أقوى 4 منتخبات عربية، مؤكدًا أن منتخب لبنان كان سيشارك في البطولة ولكن ظروف المنطقة حالت دون مشاركته في البطولة. مشيرا إلى أن اختيار مدير فني أجنبي لمنتخب السيدات يعد أمرًا جديدًا، ويحاول الاتحاد توفير طلباته مؤكدًا أن الاتحاد طلب منه أن التركيز على الفئة العمرية الصغيرة، وبالنظر نجد أن أعمار لاعبات المنتخب حاليًا صغيرة، وبالطبع هناك عناصر خبرة ولكن اللاعبات صغار السن هن مستقبل كرة السلة في مصر.

واختتم قائلا أن مارتينيز تعامل بجرأة وقام بإشراك اللاعبات الصغار واعتمد عليهن، كما طلب عدم التدخل في الشؤون الفنية الخاصة بالمنتخب، وهو مايقوم به الاتحاد ولكن كل هذه الأمور تحت إشراف ومتابعة وتنسيق الاتحاد المصري.

يذكر أن منافسات البطولة ستختتم اليوم الثلاثاء حيث ستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بين الأردن والجزائر في الساعة الخامسة مساءً، ثم تقام المباراة النهائية بين مصر وتونس في الساعة السابعة مساءً.