7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 8 يوليو العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها تسببت المطالب المالية لأحمد عبد القادر لاعب الأهلي في تأجيل إنضمامه إلى نادي سيراميكا.

مطالب عبد القادر المالية تؤجل انضمامه إلى سيراميكا..وموقف واضح من الأهلي

تسببت المطالب المالية لأحمد عبد القادر لاعب الأهلي في تأجيل إنضمامه إلى نادي سيراميكا الذي تفاوض لإنهاء الصفقة خلال الأيام الماضية وذلك بعد عودة اللاعب للقلعة الحمراء مؤخراً بإنتهاء إعارته لنادي قطر القطري.

الزمالك يستقر على إقامة معسكره فى العاصمة الإدارية استعدادا للموسم الجديد

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على إقامة معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.

اتحاد الكرة: لا صحة لتحفظ النيابة العامة على عقود اللاعبين بسبب زيزو

أكد مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا صحة لما تردد حول تحفظ النيابة العامة على عقود اللاعبين الموجودة فى الاتحاد بسبب واقعة تسجيل عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب النادى الأهلى بمبلغ 5 ملايين جنيه فى الموسم.

الأهلي يُنهي ترتيبات معسكر تونس استعداداً للموسم الجديد.. اعرف التفاصيل

أنهى مسئولو النادي الأهلي ترتيبات معسكر الفريق في تونس الذي سيُقام الأسبوع المقبل استعداداً للموسم الجديد.

الأنجولى زينى سلفادور يدخل اهتمامات الزمالك فى الصيف

دخل الأنجولى زينى سلفادور لاعب فريق أيك أثينا اليونانى والمعار لنادى ليفادياكوس، اهتمامات مسئولو الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

ميلود حمدى يطلب إقامة معسكر خارج الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد

طلب الجزائري ميلود حمدى المدير الفني الجديد للنادي الإسماعيلي من مسئولي ناديه ضرورة تنظيم معسكر خارج الإسماعيلية الأسبوع المقبل.

طلب خاص من وسام أبو على للأهلى لإنهاء شرط العشرة ملايين دولار

طلب وسام أبو علي مهاجم الأهلي تقليل المقابل المالي الذي طلبه الأهلي لرحيله الصيف الجاري.