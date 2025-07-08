شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز الزمالك بسلسلة وديات قوية في معسكر العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يسعى فريق الزمالك لخوض عدد من المباريات الودية خلال فترة المعسكر من أجل رفع جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، إلى جانب منح الفرصة للوجوه الجديدة والناشئين لإثبات أنفسهم أمام الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك قريباً عن تفاصيل المباريات الودية المرتقبة، وأسماء الفرق التي سيواجهها خلال هذه المرحلة الإعدادية المهمة.

واستقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على إقامة معسكر الإعداد المقبل للفريق في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار التحضيرات لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويُولي فيريرا اهتمامًا خاصًا بمعسكر الإعداد، حيث يهدف إلى علاج السلبيات التي ظهرت في الموسم الماضي، وبناء توليفة قوية قادرة على إعادة الفريق للمنافسة على البطولات.