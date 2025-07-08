شكرا لقرائتكم خبر عن "تحديات صعبة".. ماذا ينتظر ريبيرو مع الأهلى في الموسم الجديد ؟ والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني النادي الأهلي العديد من التحديات خلال الموسم الجديد مع المارد الاحمر، إذ من المقرر أن يبدأ الموسم الجديد بإنطلاق بطولة الدوري المصري التي يتطلع الاهلى للحفاظ على لقبه وسط منافسة شرسة مع الزمالك وبيراميدز، إضافة إلى السعي لاستعادة الهيمنة على البطولات القارية بالعودة للتتويج بدوري أبطال أفريقيا، بعد الأداء المتواضع في كأس العالم للأندية بغية حجز موقعه في مونديال 2029.

ويبدو ريبيرو بحاجة لمزيد من الوقت لتطوير أسلوبه داخل الفريق، وتحقيق التجانس بين اللاعبين الجدد والعناصر الموجودة في التشكيلة بالإضافة لمواجهة التحديات التي تنتظره في فرض الشخصية الصارمة مع النجوم الذين تكتظ بهم غرفة ملابس الاهلى.

خاض النادي الأهلي تحت قيادة المدرب خوسيه ريبيرو أربع مواجهات شهيرة، أبرزها ودية أمام فريق باتشوكا المكسيكي، حيث انتهت المباراة بهزيمة الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، في حين استهل الفريق مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي، التي انتهت بالتعادل السلبي، وتلاها مباراة ضد بالميراس البرازيلي والتي خسرها الأهلي بنتيجة 2-0. أما المباراة الثالثة، فقد شهدت تعادلًا مثيرًا مع بورتو البرتغالي بـنتيجة 4-4، مما أدى إلى خروج الأهلي من البطولة مبكرًا.

نجاحات ريبيرو الأولى مع الأهلي لم تأت بعد، حيث واجه عدة عقبات تصعب من بداية رحلته، لكن يظل أمامه فرصة لتحقيق طفرة في أداء الفريق بعد فترة إعداد متكاملة.

يحصل خوسيه ريبيرو على راتب شهري يبلغ 100 ألف دولار، في حين يتقاضى الفريق المعاون له مبلغًا قيمته 65 ألف دولار إضافية. وبالتالي، تبلغ التكلفة الإجمالية للجهاز الفنيالجديد نحو 165 ألف دولار شهريًا، ويُعد العقد بين الطرفين ممتدًا لعامين، مع وجود شرط جزائي بقيمة شهرين من راتب المدرب في حال تم إنهاء التعاقد.

تتضمن العقود أيضًا مكافآت مشروطة تُمنح للمدير الفني في حالة تحقيق البطولات، حيث ينص العقد على حصوله على مكافأة تُعادل ثلاثة أشهر من راتبه عند التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وأخرى شهرية عند الفوز بأي بطولة محلية. بالإضافة إلى ذلك، يحصل على مكافأة خاصة عند الفوز بلقب السوبر الأفريقي.

يضع مسئولو النادى الاهلى الرتوش الأخيرة على معسكر الأهلي الذى سيقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

ويعود الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.

وتُقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه ، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.